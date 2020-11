"Nenhum outro time teve um cenário como o do Flamengo para comparar"

Márcio Tannure, médico do Flamengo, analisou a situação física dos jogadores do clube rubro-negro e elencou os motivos que contribuíram para o aumento do número de lesões nesta temporada.

"A gente já tem um calendário complicado esse ano, a gente não pode comparar o Flamengo com outros clubes. Nenhum outro cedeu tantos jogadores para seleções. São viagens longas num ano extremamente cansativo. Esse é o preço que a gente paga pelo Flamengo estar em outro patamar. Tem o ônus e o bônus. A gente quer ter os melhores jogadores, os melhores jogadores querem servir à seleção. Temos que saber lidar com isso", disse o médico do clube.

Confira no vídeo acima o que disse o médico do Flamengo!