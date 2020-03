Uma das surpresas do Barcelona nos últimos meses foi a contratação de Francisco Trincão para a próxima temporada. Um investimento que começa a criar expectativas no Camp Nou.

A jovem promessa lusa vinha tendo belas atuações com a camisa do Braga, até que o campeonato teve que ser suspenso devido a pandemia do coronavírus.

Isso poderia atrasar um pouco a chegada do atacante ao conjunto azulgrana, mas nada que tire da cabeça do jovem a possibilidade de jogar ao lado de Leo Messi.

"Tenho muita vontade de conhecer e de poder jogar com Messi. Quando se concretizou a transferência foi incrível, foi um sonho para mim", disse Trincão em entrevista ao 'Mundo Deportivo'.

"O Abel Ruiz me fala muito bem do que me espera no Barcelona. Dos jogadores, a cidade, de tudo", conta o jovem.