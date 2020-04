'The Sun': o United já tem um princípio de acordo com Sancho

Segundo o jornal 'The Sun', existe um princípio de acordo entre o Manchester United e Jadon Sancho para que o inglês desembarque em Old Trafford. A contratação do jovem atacante é encarada como prioridade para os 'reds'.

A citada fonte aponta que as partes já teriam acertado até o tempo de duração do contrato, o salário e outros detalhes relacionados as variáveis.

Porém, o Borussia não pretende facilitar a saída da sua jovem estrela. O clube alemão trabalha na sua renovação, mas o desejo de Sancho de voltar ao seu país pode falar mais alto.

Na atual temporada foram 17 gols marcados e 19 assistências em 35 jogos com a camisa aurinegra.