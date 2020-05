Thiago Alcântara luta por recordes entre brasileiros (e espanhóis) do Bayern

Há sete temporadas defendendo as cores do Bayern de Munique, Thiago Alcântara, segundo o jornal alemão Sport Bild, renovou seu contrato com o clube, que ia até 2021. Os detalhes do acerto, como duração do vínculo, devem ser revelados pelo time ao anunciar a extensão, o que pretende fazer ainda nesta semana.

Recentemente, o jogador de 29 anos havia aberto a possibilidade de encerrar a sua carreira no clube alemão, onde está desde que deixou o Barcelona em 2013. "Sim, o Bayern seria um clube maravilhoso para isso", disse.

A renovação contratual de Thiago é um dos pilares do projeto do clube alemão, que também renovou os contratos do técnico Hans Flick e do atacante Thomas Müller até 2023. Além disso, para reforçar a sua equipe, a diretoria dos Bávaros ainda busca uma contratação de peso, que pode ser Leroy Sané, do Manchester City.

Filho do ex-jogador e campeão mundial pelo Brasil Mazinho, o meia nascido na Itália e formado no futebol da Espanha, decidiu defender a seleção espanhola. Assim, com múltipla nacionalidade e de contrato renovado, Thiago pode quebrar alguns recordes significativos no Bayern.

Do lado brasileiro, o jogador pode se tornar o que mais atuou pelo clube espanhol. Atualmente ele tem 227 aparições, precisando de mais 39 para alcançar o lateral Rafinha - hoje no Flamengo- e o centroavante, já aposentado, Élber, que possuem 266 jogos cada. No meio do caminho ele ainda tem o meia Zé Roberto, com 248 partidas.

Já como espanhol, Thiago tem uma disputa acirrada com Javi Martínez. O defensor tem mais aparições no Bayern do que o companheiro de equipe, são 232 contra 227, porém, na Bundesliga, o meia aparece à frente, com 148 jogos, seis a mais do que Martínez. Por enquanto, os dois seguem atuando juntos, mas o contrato do espanhol termina em junho de 2021 e ainda não foi renovado.