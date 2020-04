Thiago Maia desembarcou no Rio de Janeiro como uma grande contratação do Flamengo. O jogador foi emprestado pelo Lille, onde não estava tendo tantos minutos.

No Flamengo a concorrência por uma vaga no time titular é enorme, tanto que Thiago não fez tantod jogos pelo Mengão. No entanto, o meia rasga elogios ao 'Míster'.