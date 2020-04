Thiago Mendes admite que "pegam mais pesado" com Neymar

Frequentemente, é nítido que Neymar exagera nas reações ao sofrer faltas, mas é possível ponderar as críticas lembrando do prejuízo que o craque acaba causando com cartões e lances de bola parada, enquanto também se pode reclamar por ele não deixar o jogo fluir após divididas que não o derrubariam se quisesse.

Seja como for, ele usa sua habilidade diferenciada e se torna, sim, um alvo mais visado pelos adversários.

E a forma de marcar também pode ser questionada, já que diante de um jogador desse nível é preciso ter atenção redobrada e uma firmeza a mais, o que muitas vezes aproxima - e às vezes ultrapassa - a linha tênue que separa uma ação defensiva de uma entrada desleal.

Todas as interpretações acima parecem ser corretas, pois Neymar já teve lances com cada uma dessas atitudes, seja em suas intenções, seja nas dos adversários.

Quem fala que o atacante do PSG é alvo de uma "força a mais" está coberto de razão, como confirmou seu conterrâneo e adversário, Thiago Mendes, volante do Olympique de Lyon.

"Pegam mais pesado mesmo, mas faz sentido porque, se deixar, ele deita e rola. Neymar é um grande jogador e sempre chama a atenção de qualquer zagueiro. Quando jogamos diante dele, além de não deixar ele ter uma boa atuação contra seu time, é hora de mostrar seu valor como defensor também", destacou o volante em entrevista a 'UOL Esporte'.

O ex do São Paulo também falou sobre como foi sua adaptação ao estilo de jogo do futebol francês, que começou a conhecer em 2017 com o Lille.

"Teve um pouco de tudo. Eles gostam do estilo que tenho, de sair jogando com a cabeça erguida, de bons passes, mas também adoram quem mostra esse vigor físico. Acho que teve um equilíbrio... O Campeonato Francês é uma liga de jogo pesado, mas não violento", explicou.

O volante também contou como está sendo a vida no isolamento social: "A gente tem trabalhado bastante dentro de casa, fazendo exercícios, seguindo tudo aquilo que o clube nos indicou para fazer. É um momento complicado, mas é tudo para o bem da sociedade".