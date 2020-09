"Thiago seria perfeito para o Liverpool", afirma ex-capitão do clube inglês

Após o acordo entre Thiago Alcântara e Liverpool ser dado como fechado por TV, o jogador, filho do tetracampeão Mazinho, que na Seleção Brasileira nunca teve chances, mas alcançou o sucesso na Europa, recebeu elogios de Graeme Souness.

O hoje comentarista e ex-capitão dos Reds no início dos anos 80 afirma que o atleta, campeão da Champions League com o Bayern de Munique, seria perfeito para o time de Jürgen Klopp, que não conquistou títulos em 2019/20 e já inicia a Premier League, no próximo fim de semana, quando recebe o Leeds United em Anfield.

“Thiago Alcântara, o meio-campista do Bayern de Munique, seria perfeito para o Liverpool porque ele é esforçado, mas também é talentoso tecnicamente. Ele tem 29 anos, mas ainda tem alguns anos, talvez três, no nível mais alto possível", afirmou Souness em sua coluna no The Times.

"O momento perfeito para contratar jogadores é quando eles não precisam demonstrar sucesso instantâneo, mas podem ser introduzidos gradualmente. Por isso, estou desapontado que o Liverpool não o tenha feito isso enquanto reinava na Premier League e era campeão mundial", acrescentou ele.

"Isso funcionou bem com nomes como Fabinho e Robertson, que vieram à tona depois de passar vários meses se adaptando", concluiu ele. Até o momento, o Liverpool contratou Kostas Tsimikas, defensor do Olympiacos.

A última vez que Thiago se manifestou sobre uma possível saída do clube bávaro, foi antes da Espanha enfrentar a Ucrânia, no sábado (5): “Não disse a ninguém que vou embora. Todos os anos, eles me colocam em um clube diferente. Para mim, meu futuro é o jogo de amanhã (contra a Ucrânia) e não há mais nada a dizer. não me importo nem estou interessado. O que me interessa é o próximo jogo".