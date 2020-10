Time da segunda divisão italiana tem 27 novos casos de COVID-19

O coronavírus está mais ativo do que nunca. E o mundo do futebol, como não poderia ser diferente, vai sofrendo as consequências.

O Reggiana foi o último clube a confirmar um surto. "AC Reggiana comunica que, após os resultados da última série de exames, foram detectados novos casos de coronavírus", informou o clube.

"A situação afeta atualmente 27 membros do clube: 21 jogadores e seis pessoas da comissão, entre eles o treinador e seu auxiliar", completou.

A equipe do norte da Itália solicitou e conseguiu o adiamento da partida desse sábado contra o Cittadella e informou que está estudando quais serão as medidas adotadas para a retomar as atividades.