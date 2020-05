Timo Werner é comparado a uma lenda da história do Liverpool

Existem jogadores que parecem ser feitos para um único time e esse pode ser o caso de Timo Werner, que, devido às suas características, parece se encaixar perfeitamente no Liverpool.

O ex-jogador Owen Hargreaves comparou o estilo do jovem craque com o da lenda Fernando Torres e, nesse sentido, recomendou que o alemão fosse contratado pelo Liverpool.

Ele lembrou o passado do 'garoto' no Chelsea e de como ele não se adaptou depois de vencer em Anfield e acredita que Werner deveria pensar bem em seu novo destino.

"Werner marcará gols onde quer que vá, mas acho que ele deve levar em consideração os jogadores de cada time. Já vimos algo parecido com Torres quando ele deixou o Liverpool. Lá estava Stevie Gerrard passando bolas para ele", lembrou o ex-jogador do 'BT Sport.

E ele falou da saída de Torres para o Chelsea: "Então Torres foi para o Chelsea, um time que tinha jogadores mais lentos e não havia espaço para ele correr. Acho que Werner é um pouco assim, do tipo de Torres, muito explosivo. Com espaço, ele pode ser explorado no Liverpool. Ele se encaixa em Liverpool".