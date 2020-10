Tite confirma Weverton e Douglas Luiz titulares e aguarda por Neymar

A seleção brasileira encerra hoje a preparação para encarar a Bolívia, nesta sexta-feira (09), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. Como de praxe, o técnico Tite atendeu a imprensa e confirmou que Weverton e Douglas Luiz serão titulares.

"Weverton é o goleiro, isso já está definido. Temos três grandes goleiros. O Ederson é um grande goleiro. O Weverton fez uma grande sequência em alto nível, que o credenciou. Douglas Luiz já está definido. E a outra, a substituição do Everton Ribeiro (no lugar do Neymar). É uma possibilidade. Temos que aguardar. Não tendo ele, vai ser o Everton Ribeiro".

Abaixo, confira os principais trechos da coletiva de Tite:

TRABALHO DE MOTIVAÇÃO

É equilibrar essas situações todas e colocar o que é prioridade. Fazer o nosso trabalho, com a pressão que tem o atleta, de representar o Brasil, o técnico também... Fazer isso com prazer, com alegria, equilibrar essas pressões todas, com vitória também. É desfrutar desse momento também.

NOVO CÍCLO

Vou falar em pressão, mas também em desfrutar. Da responsabilidade de tomar decisões. Todos os títulos que um técnico pudesse almejar, eu falo com orgulho, eu e a equipe que tive conquistamos. Tenho a oportunidade de ser campeão do mundo com a seleção brasileira. Mas isso é uma construção. Temos o jogo amanhã e toda uma sequência para isso.

POSIÇÃO DE COUTINHO

Quando falei que sou, entre aspas, ladrão do trabalho dos técnicos dos atletas, quis dizer que procuro aproveitar onde os jogadores se sentem bem. É isso o que eu penso para o Coutinho, de utilizá-lo onde ele se encaixar melhor, seja por dentro ou não.

DESENHO TÁTICO

É preciso a compreensão das funções que se pode exercer. O que o Everton Ribeiro te traz? É um articulador, da construção, um jogador que pensa a última bola, e também um finalizador de média distância. O que o Firmino te traz, estrategicamente? Ele te dá a característica de um jogador mais terminal também, sem tanto a necessidade de construir. Para ter de um lado ou de outro, o Cebolinha te dá amplitude, como extremo, chegando na frente. O Coutinho pode ser por dentro ou por fora, tendo essa função bem exercida. O Neymar... Importante abrir um espaço de criação maior para eles, fazendo com que a bola chegue, vinda dos laterais, dos zagueiros, dos meio-campistas. E aí sim ter a ilusão, a criatividade, o passe cavado, a finalização.