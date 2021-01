Titular, Bale inicia virada do Tottenham na Copa da Inglaterra

Em meio a uma fase irregular em seu retorno ao Tottenham, Gareth Bale deu início à reação do time contra o Wycombe Wanderers pela Copa da Inglaterra (FA Cup).

José Mourinho optou por um time misto e escalou o atacante galês entre os titulares contra o último colocado da segunda divisão inglesa, que abriu o placar aos 25 minutos com Fred Onyedinma.

O gol de Bale foi marcado nos acréscimos do primeiro tempo em desvio após receber assistência de Lucas Moura, começando a virada que seria consolidada após o intervalo sobre os anfitriões.

O segundo tempo passava e o placar parecia levar a um empate no tempo normal, mas o Tottenham teve as entradas de Kne e Son agiu triplamente nos minutos finais, com gol de Winks (86') e Ndombélé (87 e 93).

Com a classificação assegurada, o time de José Mourinho enfrentará o Everton na quinta fase da Copa da Inglaterra.