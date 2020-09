O Sport Recife ocupa a 14ª posição da tabela do Campeonato Brasileiro, soma 11 pontos em 10 partidas disputadas e treina pensando no confronto fora de casa contra o Fluminense, marcado para o próximo domingo.

Após o empate por 2 a 2 entre Sport e Palmeiras, no Allianz Parque, o lateral Patric comentou sobre o momento do time. Confira a entrevista no vídeo.