Brady deixa os Patriots e torcida do Grêmio sonha com 'reforço'

Tom Brady é tido por muitos como o maior jogador da história da NFL. Seis vezes campeão do Super Bowl, o quarterback tem sózinho mais títulos do que 30 das 32 franquias da liga de futebol americano dos Estados Unidos. Sempre decisivo nos momentos importantes, o jogador é dono de incontáveis recordes individuais e, após 20 anos defendendo o New England Patriots, ele anunciou sua saída da equipe.

Ele também é marido da top model brasileira Gisele Bündchen, que é assumidamente torcedora gremista. Por conta de sua esposa, Tom Brady já foi visto no estádio gremista acompanhando uma partida do tricolor gaúcho contra o Internacional e enlouqueceu a torcida do imortal de Porto Alegre.

Inclusive, o jogador já recebeu de Romildo Bolzan Júnior, presidente do Grêmio, uma camisa do clube, posou para fotos com o manto tricolor e assumiu sua afinidade pelo time de sua esposa.

Agora, com a saída do quarterback do New England Patriots, os torcedores gremistas já começaram a sonhar com o “reforço” e invadiram as redes sociais.