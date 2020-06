VÍDEO: Top 5 gols de Mathieu Valbuena pelo Lyon

O meia-atacante francês Mathieu Valbuena hoje tem 35 anos e atua no Olympiacus após passagens por Fenerbahce, Lyon e Dínamo Moscou.

Antes, teve longas oito temporadas no Olympique de Marselha. No entanto, foi no Lyon onde ele teve seus melhores números, somando 10 gols e sete assistências em 43 partidas na temporada 2016-17.

Neste víde, lembramos de seus cinco gols mais bonitos vestindo a camisa do gigante francês que ele deixou um ano depois para atuar no futebol turco.