O Campeonato Russo está à todo vapor e, atualmente conta com Zenit e Spartak Moscou com 20 pontos no topo da tabela, seguido por Rostov em terceiro com 17 pontos.

No vídeo acima, você confere os melhores gols da 8ª rodada, contando com gols de Arshak Koryan, Tonny Vilhena, Remy Cabella, Sergey Tkachev e Kristijan Bistrovic.