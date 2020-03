Torcida do PSG ajuda moradores de rua

O ser humano é capaz de dar o seu melhor quando mais precisa. É o que está acontecendo em todo o mundo com a crise do Covid-19 e é o que aconteceu com os ultras do PSG.

'Le Parisien' informou que voluntários do Collectif Ultras Paris (CUP), o grupo mais radical da torcida do clube parisiense, saíram às ruas na quinta-feira para ajudar os moradores de rua.

Em meio ao confinamento em que a França também vive, a torcida levou comida e outros itens básicos para quem não tem um lar. Apesar de não seguirem as regras de quarentena, os torcedores buscaram medidas para impedir o contágio e seguir as regras sanitárias.

"Eles são seres humanos como nós. Como podemos viver essa situação enquanto milhares de pessoas morrem de fome e solidão? Eles são nossos amigos. São parisienses como nós", explicou um membro da CUP a 'Le Parisien'.