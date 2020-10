Tottenham não decepciona e começa a Liga Europa com o pé direito

Mourinho leva a sério a Liga Europa. O treinador português conseguiu a primeira vitória da sua equipe, contra o LASK em casa, um jogo que foi fácil onde quase não passo apuros.

Apesar de não ter colocado Kane nem Son entre os titulares, 'The Special One' deu a oportunidade a Vinícius e Bale. O galês teve 61 minutos, deixou poucas amostras de talento em campo e participou do segundo gol, mas isso não quer dizer que o 'Cardiff Express' tenha entrado no ritmo da competição.

O importante neste momento é que a sua equipe venceu e está com tudo. Quem começou a dar o primeiro golpe foi Lucas Moura. Aos 18 minutos, o brasileiro abriu o placar após aproveitar uma assistência sensacional de Carlos Vinícius, que estreou com os 'spurs'. O compatriota recebeu um passe preciso na área e mandou a bola para o fundo da rede.

Com 1-0, o Tottenham teve uma confiança maior e partiu em busca do segundo gol para ter o jogo quase garantido. Aos 27 minutos, Bale apareceu pela direita, procurou pelo cruzamento e viu como Andrade desviava a bola o suficiente, mandando a bola para o seu próprio gol. O galês sentiu que o gol era seu, embora na realidade fosse do seu rival.

Esse gol ajudou Gareth, que continuou buscando jogo mesmo com o combustível durando 61 minutos. Mourinho o tirou do campo e colocou Son para sentenciar o jogo nos minutos finais. Vinícius, novamente, cabeceou para o espaço livre e o sul-coreano mandou para o fundo da rede com o pé esquerdo. Três pontos e líder do grupo para um Tottenham que está brilhando, não importa a competição.