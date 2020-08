Treinador do Borussia Dortmund confirma interesse em Reinier

O interesse do Borussia Dortmund em Reinier foi confirmado por Lucien Favre, treinador do time aurinegro. Conforme informado pela 'Goal', o jogador de 18 anos deve ser emprestado pelo Real Madrid por uma temporada.

Em entrevista após a goleada por 11 a 2 em amistoso de pré-temporada, Favre falou sobre a negociação: "Nós queremos o empréstimo dele, mas ainda não está fechado. Está se encaminhando. Ele é um 'nove e meio' e também pode jogar como falso nove ou como ponta", analisou o treinador ao Sport1.

Reinier foi contratado pelo time merengue em janeiro por 30 milhões de euros (R$ 136 milhões na cotação da época). Antes de ir para a Espanha, a jovem promessa fez 15 jogos pelo time profissional do Flamengo, marcando seis gols e dando duas assistências.

Ainda sem jogos pelo time principal do Real Madrid, o jovem atuou apenas pelo Castilla, que disputa a terceira divisão espanhola. Em três jogos, Reinier fez dois gols e deu uma assistência. Reinier também chamou a atenção do Bayer Leverkusen, mas o BVB parece ter vencido a concorrência do rival alemão.

Caso o empréstimo se confirme, o brasileiro será a terceira contratação do Borussia Dortmund para a campanha de 2020/21. Thomas Meunier e o garoto Jude Bellingham, de somente 17 anos, já treinam com o restante do elenco.

Nas duas últimas temporadas, o Borussia teve Achraf Hakimi no elenco, emprestado justamente pelo Real Madrid. O desempenho do marroquino chamou a atenção de diversos clubes e ele foi contratado pela Inter de Milão.

Reinier tem como exemplo não só Hamiki, mas também Odegaard, que foi emprestado ao Real Sociedad na última temporada, se destacou e já foi reincorporado ao elenco merengue. O mesmo aconteceu com Casemiro, há alguns anos. Os outros jovens brasileiros Vinícius Júnior e Rodrygo, porém, não foram emprestados.