Na lista de saída, quatro não treinaram com o grupo do Real Madrid

Zinedine Zidane comandou, nesta terça-feira, o segundo dia de treinos do Real Madrid na pré-temporada 2020/21. A grande ausência é James Rodríguez, que foi liberado para negociar com o Everton.

Três jogadores trabalharam, mas com atividades separadas do restante da equipe. Mariano, Brahim e Ceballos estão na lista de saída e se aproximam de acerto com Benfica, Milan e Arsenal, respectivamente.

Outros 13 atletas foram convocados para suas respectivas seleções e também não fazem parte da pré-temporada: Courtois, Hazard, Ramos, Carvajal, Asensio, Reguilón, Óscar, Lunin, Mendy, Varane, Kroos, Bale e Jovic.

Com as normas de prevenção contra o contágio do coronavírus, o treino começou com uma grande carga física, com trabalho aeróbico e anaeróbico com e sem bola. Depois, foram realizados exercícios de controle, condução e finalizações.

Diante da ausência de diversos jogadores, a pré-temporada tem o reforço de dez jovens do time B, que vêm da conquista da UEFA Youth League sob o comando de Raúl González em final disputada contra o Benfica.