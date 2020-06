Tudo certo com João Félix... mas não com Vitolo

João Félix, atacante do Atlético de Madrid, completou sua recuperação do joelho esquerdo na segunda-feira e se juntou ao grupo nos treinos da manhã. Vitolo, que se retirou devido ao desconforto muscular, não conseguiu concluir a sessão. No treinamento, nem Ángel Correa nem Sime Vrsaljko participaram, ambos estão na enfermaria.