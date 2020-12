Uefa define duelos das semifinais da Liga das Nações

A Uefa realizou nesta quinta-feira o sorteio que definiu os confrontos das semifinais da Liga das Nações, em jogos que estão marcados para acontecer na Itália entre os dias 6 e 10 de outubro de 2021.

A Itália começará a disputa por uma vaga na final recebendo a Espanha no dia 6, com jogo no estádio San Siro, em Milão. Um dia depois, a Bélgica enfrenta a França em Turim.

No dia 10, novamente em San Siro, será conhecido o novo campeão, que tomará o título de Portugal, que conquistou a primeira edição, em 2019, sobre os Países Baixos.