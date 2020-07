UEFA divulga data e horário dos sorteios da fase final da Champions e Europa League

A EUFA confirmou nessa terça-feira que os sorteios das quartas de final, semifinal e final da Champions League serão realizados em Nyon, na Suíça, no dia 10 de julho às 12h (horário local). A Europa League será sorteada no mesmo local uma hora mais tarde.

A entidade também recordou que não haverá cabeças de chave ou impedimento do enfrentamento entre rivais do mesmo país. O sorteio da final será realizado para determinar que equipe joga como mandante por questões administrativas.

O Comitê Executivo da FIFA anunciou no dia 17 de juho que a Champions 2019-20 será definida com uma fase final entre oito equipes em Lisboa, entre os dias 12 e 23 de agosto.

Antes da pendemia já haviam se classificado a Atalanta que eliminou o Valência, o Leipzig ao Tottenham, o Atlético de Madrid ao Liverpool, defensor do título, e o París Saint Germain ao Borussia Dortmund.

Ainda faltam resolver os duelos entre Manchester City e Real Madrid, com ventagem para o time inglés, que ganhou no Santiago Bernabéu por 1-2; entre a Juventus e o Olympique de Lyon, com ventagem para a equipe francesa após a vitória na ida por 1-0; entre Bayern de Munique e Chelsea, com clara ventagem para os bávaros que venceram em Londres por 0-3; e entre Barcelona e Napoli despois do empate a um em San Paolo.

Já o Europa League será realizada em Colônia, na Alemanha, também com uma fase final envolvendo oito equipes.Com início no dia 10 de agosto e final no dia 21 do mesmo mês.