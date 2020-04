UEFA quer Eurocopa com mesmas datas e sedes em 2021

A UEFA mantém contatos com os 12 locais escolhidos para sediar a Eurocopa 2020 para garantir que seja possível jogar nessas cidades também no próximo ano, após o adiamento do torneio da equipe nacional devido ao coronavírus.

"A UEFA está em contacto com todas essas doze cidades e fará os anúncios necessários na hora certa. A Eurocopa 2020 ocorrerá entre 11 de junho e 11 de julho de 2021 com a intenção de ter o mesmo calendário e os mesmos locais", disse a entidade à agência 'DPA'.

A próxima Eurocupa estava planejada para ter um novo formato, com jogos distribuídos por diferentes partes do continente, como forma de comemoração pelo seu 60º aniversário.

As cidades são: Amsterdã, Baku, Bilbau, Budapeste, Bucareste, Copenhague, Dublin, Glasgow, Londres, Munique, Roma e São Petersburgo.