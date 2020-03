Adiados Juve-Inter e outros quatro jogos pelo coronavírus

O surto do coronavírus continua causando estragos no futebol italiano. A Série A publicou um comunicado oficial anunciando a suspensão de cinco partidas da jornada 26 da Liga Italiana.

São Juventus-Inter, Milão-Gênova, Parma-SPAL, Sassuolo-Brescia e Udinese-Fiorentina, encontros que inicialmente deveriam ser disputados com os portões fechados.

Mas, com medo do coronavírus que afeta a Itália, a Liga Italiana decidiu que a coisa mais segura para todos, jogadores, treinadores, jornalistas e fãs, é que os duelos sejam adiados até que as águas se acalmem novamente.

A Série A também já definiu a quarta-feira 13 de maio como a nova data para a disputa dos cinco jogos adiados, conforme pode ser lido na declaração assinada em nome do Presidente da Liga Profissional Nacional da Série A, Paolo Dal Pino.

Além disso, a final da Coppa da Itália também foi remarcada, anunciada inicialmente para quarta-feira, 20 de maio.

Tudo isso em um calendário já sobrecarregado. Vale lembrar que vários jogos da 25ª rodada da Série A já foram suspensos justamente quando muitos casos de coronavírus começaram a ser conhecidos na Itália.