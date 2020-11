Ansu Fati sofre uma ruptura no menisco interno

Ansu Fati acabou sendo substituido no intervalo da partida contra o Betis.O jovem atacante deu lugar a Leo Messi, que começou a partida no banco de reservas.

A entrada do argentino, que teve uma das suas melhores atuações na atual temporada, ofuscou o motivo da saida de Fati. Mas Ronald Koeman afirmou em entrevista coletiva que o jogador saiu lesionado.

Poucos minutos depois, o clube utilizou as redes sociais para divulgar um boletim médico e confirmar a lesão de Ansu Fati, que sofreu uma "ruptura no menisco interno do joelho esquerdo".

O clube não deu mais detalhes sobre a lesão e não estipulou um prazo para retorno, mas Fati pode ficar de fora dos terrenos de jogo por várias semanas.