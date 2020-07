Um dos destaques dessa temporada, Bukayo Saka renova com o Arsenal

O Arsenal renovou o contrato do jovem Bukayo Saka, um dos destaques da categoria de base do clube londrino.

O jogador de 18 anos se comprometeu com o Arsenal com um contrato de "longa duração".

Saka chegou ao Arsenal aos sete anos de idade e, depois de passar pelas categorias juniores do clube, fez sua estreia profissional em novembro de 2018 na Liga Europa.

"Bukayo é um jogador talentoso e inteligente. Ele me impressionou com sua ética de trabalho e sua atitude para aprender e se adaptar, e também demonstrou isso com suas performances. Estou muito satisfeito por continuar trabalhando com ele e vê-lo se desenvolver", disse Mikel Arteta, treinador do Arsenal.

O lateral esquerdo fez 37 jogos com a equipe 'gunner', na qual deu dez assistências e marcou gol em três ocasiões.