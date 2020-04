Um drone entrega a Malcom o prêmio de MVP do mês. Twitter/zenit_spb

O futebol russo foi paralisado em março por causa do coronavírus. O governo decretou o confinamento para evitar o avanço da pandemia, e isso provocou situações curiosas como a de Malcom, do Zenit, e o seu prêmio de melhor jogador do mês.