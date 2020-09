Um Grêmio irreconhecível perde em Santiago

Depois de alguns meses a bola voltou a rolar pela Libertadores, e hoje foi a vez do Grêmio viajar até Santiago, no Chile, onde encarou a Universidad Católica.

Sem poder contar com nomes como Victor Ferraz, Kannemann, Guilheme Guedes, Maicon, Jean Pyerre, Leonardo (lesionados), Everton (gripado), Pepê e Paulo Miranda (suspensos); Renato Gaúcho sofreu para montar o seu time titular.

Cheios de jovens, o Grêmio teve muitas dificuldades para organizar o seu jogo. Sentindo essa fragilidade, o experiente time chileno foi pra cima.

Para piorar, na reta final do primeiro tempo, Geromel teve que sair de campo machucado. Ao sair de campo parece que o zagueiro levou com ele a solidez defensiva do time brasileiro.

Aos 43', Rebolledo fez o cruzamento, Lezcano desviou de cabeça e a bola caiu no pé de Zampedri, que não perdoa. E o segundo veio logo depois, Pinares foi lançado, encobriu Vanderlei e mandou para as redes.

No segundo tempo, a Universidad Católica teve chances de ampliar o placar, enquanto o Grêmio parecia não ter mais forças para buscar o empate.

Comandados por Fuenzalida, que fez uma grande partida, a Universidad Católica controlou a segunda etapa e garantiu os seus primeiros pontos na Libertadores.

Na próxima rodada o Grêmio faz o Gre-Nal no Beira-Rio, enquanto a Universidad Católica enfrenta o América de Cali, pela 4º rodada da Libertadores.