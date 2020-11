Um passeio alemão no grupo das surpresas

O Shakhtar Donetsk sofreu nas mãos do Borussia Mönchengladbach nesta terça-feira. Os alemães não tiveram piedade e aplicaram seis gols na casa do time ucraniano.

O confronto colocou frente a frente as equipes que, teoricamente, seriam as mais fracas do grupo 2. No entanto, elas entraram em campo sem ter perdido os confrontos contra os gigantes Real Madrid e Inter de Milão.

Aos oito minutos de jogo, os visitantes abriram o placar com Plea, mas aos 17 veio o gol que parece ter abalado os anfitriões. Um erro de Bondar na saída de jogo resultou em gol marcado por Kramer.

Ainda antes do intervalo, Plea voltou a marcar e Bensebaini fez o quarto do Gladbach. Já na segunda etapa, Stindl ampliou e Plea chegou a seu hat-trick para encerrar a goleada.

Com a goleada, o time alemão somou cinco pontos e assumiu a liderança do grupo B. O Shakhtar permenece com quatro e ocupa o segundo lugar. Após o confronto, Real Madrid e Inter de Milão entraram em campo, sem chances de assumir a liderança, pelo outro duelo do grupo.