Um zagueiro e sete goleiros, os intocáveis na Espanha

Após 26 rodadas disputadas, poucos jogadores podem dizer que estiveram em campo durante todos os minutos disputados por suas equipes. Precisamente, estamos falando de apenas oito atletas.

Entre eles, sete são goleiros, posição que envolve menos riscos de lesões e cartões, além de exigir menos substituições durante as partidas. Pau Torres, zagueiro do Villarreal, é o único de linha que jogou de forma ininterrupta, totalizando 2.340 minutos.

Os sete goleiros intocáveis são: Pacheco (Alavés), Sergio Asenjo (Villarreal), Remiro (Real Sociedad), Courtois (Real Madrid), Unai Simón (Athletic), Jan Oblak (Atlético de Madrid) e Edgar Badía (Elche).

Vale destacar o excepcional desempenho do goleiro do Atlético de Madrid, que é o menos vazado da competição, com 18 gols sofridos. Entre os sete dessa lista, Courtois e Remiro também se destacam entre os menos vazados, com 21 cada, eles aparecem em terceiro lugar.