Uma "banana" de Neymar na comemoração?

Neymar tinha muita vontade de ganhar e após o apito final no Parque dos Príncipes, o '10' liberou toda a sua tensão ao ver confirmada a vitória do PSG por 1 a 0 par a cima do RB Leipzig.

Tanto ele como Mbappçe deixaram o campo antes dos noventa minutos e viram os últimos instantes da partida desde o banco de reservas que ainda é comandado por Thomas Tuchel.

Mas o que chamou atenção ao final do jogo foi Neymar. O brasileiro olhou para Mbappé e sorriu antes de fazer o que pareceu ser uma "banana" - sem destino aparente -. O craque extravasou.

Uma vitória que deixa o clube francês com seis pontos. O United é o líder com nove e o RB Leipzig tem seis. As duas próximas rodadas prometem muita emoção...