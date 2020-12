Uma chegada inesperada? Bas Dost assina com o Brugge!

O clube Brugge confirmou uma contratação de peso, o que vem a ser um belo presente de Natal. O atacante Bas Dost muda de cenário para jogar no campeonato belga.

Conforme relatado pelo clube belga, Bas Dost chegou a um acordo para assinar até o final desta temporada e na próxima.

O atacante deixou então para trás o seu caminho no Eintracht Frankfurt e se mudou da Bundesliga para o futebol belga faltando dois anos para o fim de seu contrato.

Nesta temporada ele marcou cinco gols e deu três assistências em 13 jogos, números que não vinham sendo convincentes para o Eintracht.

O clube alemão esperava melhor atuação do atacante que tanto brilhou em Portugal e que lutou pela Chuteira de Ouro com Messi e, como não foi o caso, já fechou um acordo com o Brugge.