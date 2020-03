A três vitórias do título

O Liverpool chegou à 29ª rodada da Premier League com 22 pontos de vantagem sobre o Manchester City. Era a hora de Klopp voltar para casa, acabar com a sequência negativa trazida como visitante e se aproximar logo do título nacional.

Do outro lado, estava o Bournemout vivendo a luta contra seu primeiro rebaixamento. Com apenas 27 pontos em 28 jogos, o time treinado por Eddie Howe iniciou o jogo na primeira colocação da zona da degola e podendo saltar três posições na tabela em caso de vitória no Anfield.

Com oito minutos de jogo, parecia que a invencibilidade dos 'reds' em casa também estava ameaçada. Em contra-ataque veloz com Wilson, Lerma foi acionado pela direita e cruzou rasteiro para o mesmo Callum Wilson empurrar para dentro do gol de Adrián.

A torcida e o time do Liverpool ficaram na bronca, reclamando de falta na dividida de Wilson com Gomez no início da jogada. Pareceu um empurrão, mas a arbitragem validou o lance.

Se o placar foi aberto com um suposto erro do juiz, o jogo virou por dois equívocos do time visitante.

Seis minutos após substituir Cook, que sentiu dores, Simpson tentou sair jogando e perdeu a bola na zaga para Mané. O senegalês tocou mal para Salah, mas o egípcio dominou corrigindo e ajeitando para mandar rasteiro no canto esquerdo do goleiro Ramsdale. Com isso, o '11' de Klopp chegou a 70 gols na Premier League pelo Liverpool.

Oito minutos depois, Mané virou para o Liverpool ao receber de Van Dijk após um novo erro na saída de bola do Bournemouth. O senegalês partiu em velocidade e deu dois toques para conduzir e preparar o chute mortal.

Um jogo aberto, com espaço sobrando dos dois lados, marcou os 15 minutos que antecederam o intervalo. Apesar do jogo movimentado e com chances para as duas equipes, o placar permaneceu com vantagem mínima para a equipe de Klopp.

Sem pressa para ampliar, o Liverpool reduziu o ritmo e o segundo tempo ficou morno, com poucas chances reais até o milagre de Milner aos 62 minutos.

Fraser teve a melhor chance do empate ao ficar na cara do gol e encobrir Adrián, mas James Milner buscou no último instante e tirou quando a bola estava prestes a cruzar a linha do gol.

Após o lance que colocou em risco os três pontos, o time de Klopp reagiu e avançou para tentar o gol que daria maior tranquilidade. Com isso, os visitantes viveram momentos de pressão intensa.

Firmino teve pelo menos duas boas oportunidades para voltar a marcar após quase um ano sem balançar redes no Anfield, mas faltou precisão. Salah e Mané também chegaram perto de fazer o terceiro, inclusive com um belo chute do senegalês na junção da trave com o travessão.

Com o resultado, o Liverpool fica com 25 pontos de vantagem sobre o Manchester City - a três vitórias de garantir o título de forma matemática. Já o Bournemouth permanece em 18º com 27 pontos.

Na próxima rodada, o time de Eddie Howe recebe o Crystal Palace em partida marcada para o sábado (14). A equipe de Klopp espera até a segunda-feira para visitar o Everton.