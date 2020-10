Uma troca entre Juventus e Barcelona por Dybala e Griezmann?

De acordo com 'fichajes.com', Juventus e Barcelona poderiam fechar uma curiosa troca antes da esperada disputa de Champions. Ao parecer, as duas equipes poderiam aproveitar o encontro para negociar.

A citada fonte aponta que as duas equipes estudam a possibilidade de trocar Paulo Dybala e Antoine Griezmann.

Ao que tudo indica, o atacante argentino de 26 anos, com contrato até o verão de 2022, não termina de entrar em acordo com a diretoria italiana pela ampliação do seu contrato.

Do outro lado, não é um segredo que Griezmann não encaixa no Camp Nou, já que marcou somente 15 gols como o conjunto azulgrana desde que colocou um ponto final na sua etapa no Atlético de Madrid.

A citada fonte destaca ainda que as negociações são bem complicadas, já que as competições estão em andamento e o risco da operação não avançar é elevado.