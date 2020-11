Unai Simón ganha concorência com Kepa e De Gea

Unai Simón voltou a ser titular da Espanha no empate em 1 a 1 contra a Suíça. A escolha do técnico Luis Henrique surpreendeu e agradou.

O jogador de 23 anos do Athletico Bilbao deixou De Gea e Kepa no banco de reservas e teve uma atuação elogiada no jogo da quinta rodada de grupos da Liga das Nações.

O goleiro do Chelsea e principalmente o do Manchester United eram mais cotados para a escalação de titulares. No entanto, foi a vez de Unai Simón atuar pela segunda vez defendendo as cores de seu país.

O bom desempenho já reconhecido com o time basco se repetiu com a 'la Roja', fazendo grande parte da imprensa espanhola já vê-lo como o novo titular da seleção para a Eurocopa de 2021.