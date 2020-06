United contratará James... mas com uma condição

O COVID-19 afetou bastante os cofres dos grandes clubes. Portanto, neste verão, o mercado será diferente do que estamos acostumados. Não são esperadas assinaturas bilionárias.

O Manchester United, por exemplo, uma das equipes mais poderosas da Europa em termos de poder de compra, já fez as contas para o verão. Somente o justo e o necessário será gasto.

Um dos homens que ele gosta é James Rodríguez, do Real Madrid. Em sua época, a equipe merengue o contratou por 80 milhões de euros. Mas no United eles não podem se dar ao luxo de chegar a esse número.

Portanto, explica 'The Sun', que no United eles estariam investigando a possibilidade de contratar James sob uma condição: que eles façam um desconto suculento. O colombiano é do gosto da equipe inglesa, mas os gastos excessivos não podem ser permitidos.

Seu salário seria a outra desvantagem. James recebe cerca de 221.000 euros por semana, segundo dados do 'The Sun'. Se ele desembarcasse em Old Trafford, seu salário teria que ser reduzido.

O Real ouvirá ofertas por James. Como publicado recentemente pela 'AS', com sua saída, a entidade merengue economizaria 17 milhões de euros.