United quer repetir história de CR7 com João Félix

João Félix desembarcou no Metropolitano no começo da temporada, quando o Atlético de Madrid pagou ao Benfica 120 milhões de euros para buscar o jovem.

Um ano depois, o português continua trabalhando para evoluir no Atlético e confirmar as expectativas. Adaptar-se a outra Liga não é fácil e é verdade que o atacante está tendo dificuldades, mas ninguém duvida de seu potencial.

E, apesar de não ter sido o melhor caminho, João Félix segue despertando o interesse de gigantes. Informação de 'Le10Sport' aponta que a diretoria do Manchester United já se movimentou para comunicar suas intenções ao jogador.

Jorge Mendes, o agente do atacante, poderia atuar como elo de ligação. O representante tem um relacionamento próximo com o Manchester United e pode aproximar o atleta do Old Trafford.

No Atlético de Madrid, confiam na permanência de João Félix, que explicou recentemente o porquê de optar pelo clube espanhol: "Era o clube onde eu mais evoluía", disse o jovem.