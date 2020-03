Van Dijk, contrariado com a possibilidade de ganhar a Premier sem torcida

O Liverpool está bem perto de vencer a primeira Premier League da sua história, e o primeiro título da liga em 30 anos. O coronavírus adiou o inevitável e abriu as portas para a possibilidade de que os 'reds' ganhem a Premier com portões fechados.

Se a Premier voltar a ser disputada no próximo dia 4 de abril, a contagem regressiva para ver o Liverpool campeão se reativará. Mas o retorno poderia ser com portões fechados.

Virgil van Dijk, um dos capitães do Liverpool foi questionado sobre isso, e logicamente se mostrou chateado. "Seria um duro golpe paratodos, não gostaria de ganhar a Premier em um campo vazio, sem o calor da nossa torcida", explicou.

"Até que não se tome uma decisão a respeito, devemos conduzir essa situação da melhor maneira possível. Mas nosse desejo é comemorar com a torcida", disse o zagueiro.

Por enquanto, o futuro da Premier está completamente me aberto. Ninguém sabe o que vai acontecer, tudo dependerá do avanço ou não do coronavírus.