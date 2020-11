Vargas no Galo e R$ 120 milhões gastos para Sampaoli

Desde a contratação do técnico argentino Jorge Sampaoli, que chegou para substituir o venezuelano Rafael Dudamel no início da temporada, o Atlético-MG passou a apostar todas as suas fichas no sonho de conquistar o seu segundo título de Campeonato Brasileiro. Contando com a ajuda de torcedores-investidores, como Rubens Menin, o Galo tem sido um dos principais compradores do futebol brasileiro neste ano: já foram cerca de R$ 120 milhões gastos em 11 jogadores. Ou seja: praticamente um time inteiro.

O último deles foi o chileno Eduardo Vargas, que trabalhou com Sampaoli na seleção nacional chilena. O meia-atacante defendeu o Tigres, do México, nos últimos cinco anos e foi contratado por pouco menos de 2 milhões de dólares (quase R$ 11 milhões), segundo informação do GE, tendo vínculo até 2022.

A chegada de Vargas ao Galo encerra o ciclo de contratações feitas a pedido de Jorge Sampaoli – que não poupou pedidos para reforçar cada vez mais seu elenco de jogadores no decorrer desta atual campanha. Desde a chegada do técnico argentino, que vem fazendo um bom trabalho e, de fato, vem lutando pelo título brasileiro, as 11 contratações englobaram praticamente todas as posições do jogo de futebol: do goleiro, passando por lateral, zagueiros, meio-campistas e atacantes.

Confira, abaixo, quais foram as contratações do Atlético-MG nesta “era Sampaoli” e quanto foi gasto por cada jogador.

Everson

O goleiro trabalhou com Sampaoli no Santos, em 2019, e chegou por um valor de R$ 6 milhões.

Mariano

O lateral, que trabalhou com Sampaoli no Sevilla, chegou sem custos de transferência após o encerramento do seu contrato com o Galatasaray, da Turquia.

Bueno

Zagueiro bastante elogiado por Zico, Bueno chegou emprestado junto ao Kashima Antlers, do Japão.

Junior Alonso

Outro zagueiro contratado para 2020, o paraguaio custou algo em torno de 3 milhões de euros – cerca de R$ 18 milhões na cotação da época de sua chegada.

Alan Franco

Os valores pagos pelo meio-campista equatoriano, contratado junto ao Independiente Del Valle, não foram divulgados. Entretanto, segundo informações do GE os valores foram pouco maiores de R$ 6 milhões.

Matías Zaracho

O meia argentino, considerado uma joia das categorias de base do Racing, chegou ao Galo por cerca de 6 milhões de dólares – algo em torno de R$ 33,78 milhões na época em que foi apresentado pelos alvinegros. É a contratação mais cara já feita pelo clube.

Léo Sena

O volante Léo Sena chegou por R$ 4 milhões e já foi embora, negociado com o Spezia, da Itália.

Keno

Principal nome do Atlético nesta campanha de Brasileirão, o atacante custou 2,3 milhões de dólares – R$ 11.8 milhões na cotação da época me que chegou após passagem pelo Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos.

Marrony

A revelação do Vasco da Gama custou R$ 20 milhões.

Eduardo Sasha

Outro que trabalhou com Sampaoli na campanha do vice-campeonato brasileiro, Sasha tem sido uma das opções para o ataque e custou pouco menos de 2 milhões de dólares – quase R$ 11 milhões.

Eduardo Vargas

O chileno de 30 anos, com passagem por equipes como Grêmio, Napoli, Valência e outros, é um dos homens de confiança de Sampaoli, com quem teve sucesso na Universidad de Chile e na seleção nacional. A última contratação feita para 2020 chegou por cerca de 2 milhões de dólares, R$ 11 milhões.