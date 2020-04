Vasco com voos mais altos e coração Gre-Nal: Mauro Galvão repassa temas em live

Depois de recebermos nomes como Sávio, Athirson e outros personagens de destaque do futebol, em nossa live no Instagram, foi a vez de falar com um dos maiores zagueiros de todos os tempos no Brasil: Mauro Galvão.

O ex-jogador, que segue bastante inteirado do que acontece no Vasco, demonstrou apoio a Luiz Roberto Leven Siano, candidato à presidência do clube que animou os cruz-maltinos falando em reforços do quilate de Ibrahimovic, Balotelli e outros.

“A candidatura do Leven eu apoio. É uma pessoa que acho que pode ajudar muito o Vasco”, disse, acreditando que eventuais reforços seriam efetivamente apenas para 2021.

“Agora é outro foco, outra situação (...) Depois da eleição, aí sim eu acho que as coisas podem andar para outro nível e a gente poder, de repente contar com grandes jogadores, como foram citados. Mas vejo como parte de especulação que faz parte do futebol”.

“Eu gosto [do Ibrahimovic], Giovinco também é bom. Ninguém vai dizer que não é bom, porque são bons jogadores, mas daí a isso acontecer tem muita coisa para a frente. Eu gostaria? Claro que gostaria. Quem não gostaria de ter jogador bom no seu time?”, completou.

Mauro também se colocou aberto para, no futuro, poder ajudar novamente o Gigante da Colina.

“O Vasco tem um potencial enorme. O Vasco não utiliza nem 50% do seu potencial, parece que nem sabe usar a força que tem (...) O clube tem condições de fazer coisas muito maiores, então eu quero sempre ajudar o Vasco, como, graças a Deus, já ajudei dentro de campo”.

Em uma conversa com cerca de uma hora, Mauro Galvão também relembrou o histórico título carioca conquistado pelo Botafogo em 1989, e muito mais. Mas perguntado sobre a maior rivalidade do futebol brasileiro, ele não titubeou para afirmar que é o Gre-Nal.

“Em termos de rivalidade, é a maior rivalidade. Passa um pouco do futebol, vai além”, disse, mostrando gratidão também por ser uma das únicas unanimidades entre as duas torcidas.

“Eu sempre procurei respeitar muito os times que eu joguei e que eu jogava contra. Nunca tive nenhum atrito. E hoje posso ir para Porto Alegre sem nenhum problema que me dou bem com todas as torcidas”.