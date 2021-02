Lutando contra o rebaixamento, o Vasco da Gama chega à 36ª rodada com 37 pontos que o deixam na 17ª posição, a um ponto do Bahia, que é o último time fora do Z4.

Confira no vídeo acima o treino do time de Vanderlei Luxemburgo, que prepara a equipe pensando no jogo desse domingo, quando visita o Corinthians.