Vasco Token: saiba como funciona a nova criptomoeda lançada pelo clube

Em uma crise financeira que parece interminável, o Vasco resolveu apostar no futuro para tentar ganhar alguma saúde financeira. O clube lançou nesta semana, juntamente com a MB Digital Assets, o primeiro token criptoativo do Brasil, uma espécie de bitcoin que permitirá à equipe que ela capte recursos no mercado.

Não entendeu? Um token consiste em um espécie de moeda virtual, criptografada, que representa um ativo real. Assim, o Cruz-Maltino colocou certas garantias no mercado e as transformou em tokens, colocando-os a venda.

O recurso transformado em moeda trata-se de um crédito sobre o mecanismo de solidariedade de 12 jogadores criados na base do Vasco. A cada transferências desses atletas, o clube tem direito a receber um valor específico, de 0,25% a 5%, correspondente ao tempo que o jovem ficou na equipe carioca (dos 12 aos 23 anos).

Por exemplo: em cada transferência envolvendo Philippe Coutinho, o Cruz-Maltino tem direito a receber 2,25% do valor, já que o meia permaneceu dos 12 aos 18 anos na equipe de São Januário. É este crédito que está a venda e que pode render bons valores ao clube no futuro.

No total, a linha de crédito vale, ao máximo, R$ 50 milhões. O Mercado Bitcoin, dona da MB Digital Assets, comprou 20% dos tokens, o que já rendeu R$ 10 milhões ao Vasco da Gama. Outros 75% (R$ 37,5 milhões) está nas mãos do clube, que pode manter o percentual para receber os valores do mecanismo de solidariedade no futuro ou os colocar no mercado a qualquer momento.

Os 5% que sobram estão nas mãos da MB Digital Assets. Destes, metade ficará com a empresa e a outra metade será colocada no mercado, para que qualquer um possa investir nos tokens.

Cada token tem um preço unitário de R$ 100. Assim, de acordo com a sua porcentagem de tokens, você receberá um valor correspondente às transações dos 12 jogadores escolhidos. Se, ao final da carreira de cada um dos atletas, o mecanismo de solidariedade render ao Vasco R$ 100 milhões, você receberá o dobro do que investiu. Se render R$ 25 milhões, receberá a metade do que investiu. Assim, o risco do negócio corresponde diretamente ao que cada atleta apresentar dentro de campo.

Os 12 jogadores escolhidos são: Souza (Besiktas), Douglas Luiz (Aston Villa), Philippe Coutinho (Barcelona), Alex Teixeira (Jiangsu Suning), Paulinho (Bayer Leverkusen), Allan (Everton), Evander (Midtjylland), Luan (Palmeiras), Mateus Vital (Corinthians), Alan Kardec (Chongqing Dangdai), Marrony (Atlético-MG) e Nathan (Boavista).