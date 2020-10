O Vasco realizou o seu primeiro treino no novo Centro de Treinamentos do Almirante, localizado na zona oeste do Rio de Janeiro. Na primeira atividade, Sá de Pinto comandou trabalhos táticos e técnicos.

Cabe destacar que o Vasco conseguiu arrecadar mais de R$ 5,8 milhões por meio de uma campanha de crowdfunding que mobilizou a torcida.

Confira como foi o primeiro treinamento do Vasco no novo CT!