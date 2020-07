Vazam vídeos de uma polêmica festa organizada por jogador do Watford

Peñaranda está de férias e está aproveitando ao máximo. Recentemente o jogador teve os vídeos de uma animada festa organizada por ele vazados nas redes sociais.

Nas imagens é possível ver o jogador do Watford, emprestado ao KAS Eupen, com amigos e várias mulheres. Uma delas estão fazendo 'twerking' no colo do atleta.

As críticas não demoraram em chegar. Um longo debate foi formado no Twitter e está claro que o clube deverá se manifestar nos próximos dias.