O Flamengo evitou a derrota nos acréscimos e empatou com o Inter por 2 a 2 jogando fora de casa, no Estádio Beira-Rio, pela 18ª rodada Campeonato Brasileiro de 2020.

Após a partida, Doménec Torrent deu um discurso emocionante no vestiário. Confira no vídeo as palavras do treinador, que deixa claro que o "Flamengo nunca desiste".