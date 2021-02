O Corinthians recebeu o Athletico-PR na Neo Química Arena pela 35º rodada do Brasileirão. As duas equipes, que ainda sonham com uma vaga na Champions, ficaram no empate em 3 a 3. Os gols do Timão foram marcados por Gabriel e Gustavo Mosquito duas vezes.

Confira no vídeo acima os gols da partida entre Corinthians e Athletico-PR!