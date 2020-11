Vidal é expulso no primeiro tempo contra o Real Madrid

Inter de Milão e Real Madrid chegaram ao Giuseppe Meazza ocupando as duas últimas posições e sabendo da goleada do líder 'Gladbach por 4 a 0 sobre o Shakhtar Donetsk, o que diminui a chance da classificação de ambos os favoritos no grupo B.

A noite já ficou mais difícil para o time da casa aos seis minutos, com o gol de pênalti marcado por Eden Hazard após Nacho ser derrubado dentro da área. Aos 32, a vitória ficou ainda mais distante.

Arturo Vidal foi expulso por exagerar nas reclamações. Ele queria pênalti após receber dentro da área e cair, mas o juiz não viu irregularidade e o chileno recebeu o amarelo por reclamação.

Após o meia insistir nas queixas, o árbitro mostrou o segundo cartão amarelo para o jogador da Inter e, em seguida, apresentou o vermelho. Faltando quase 60 minutos de bola rolando, o time de Antonio Conte, lanterna do grupo, passou a ter desvantagem no placar e no número de jogadores.