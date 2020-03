VÍDEO: os incríveis cinco gols de Lewandowski em nove minutos

Robert Lewandowski já é lenda no Bayern de Munique. Cada temporada, essa história aumenta, e sempre em alto nível. No entanto, será bastante difícil ele superar a atuação de cinco gols diante do Wolfsburg.

O jogador estava entre os reservas até que Pep Guardiola deu alguns minutos para o centroavante no segundo tempo. Não precisava ter jogado por muito tempo, já que levou apenas nove minutos para balançar as redes cinco vezes.

O próprio treinador quase não acreditou: "Nunca vivi algo assim e acho que nunca mais vou viver", disse na época, em setembro de 2015.