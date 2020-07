Villarreal: 13 anos sem ganhar do Barça em casa

O Villarreal receberá o Barcelona na 34ª rodada da liga neste domingo, a quem não vence em seu estádio há 13 anos, embora tenha conseguido empatar em três das últimas quatro visitas.

Foi assim que aconteceu na temporada passada, com um espetacular 4 a 4, embora o único ponto não deixasse um bom gosto na boca dos locais, que saíram na frente com 0-2 de Coutinho e Malcom em apenas um quarto de hora, com quatro gols seguidos, trabalho de Samu, Ekambi, Iborra e Bacca.

Mas quando a La Cerámica já estava saboreando a vitória, viu como o Barça se beneficiou ao jogar contra dez e restabeleceu o empate com dois gols no total.

Naquela partida, jogaram pelos locais Asenjo, Mario Gaspar, Álvaro, Funes Mori, Victor Ruiz, Pedraza, Iborra, Morlanes (Cáseres), Cazorla, Ekambi (Bacca) e Samu (Bonera).

Para os visitantes, Ter Stegen, Sergi Roberto, Umtiti, Lenglet, Jordi Alba, Busquets (Aleñá), Arturo Vidal, Arthur (Rakitic), Coutinho (Messi), Suárez e Malcom fizeram o mesmo.

A última vitória do Villarreal em casa contra o Barça ocorreu em 20 de novembro de 2007, mais de uma década atrás, e a equipe liderada por Manuel Pellegrini venceu Frank Rijkaard por 3-1 com um gol de Santi Cazorla para aos dois minutos e com mais dois de Marcos Senna antes dos 35 minutos, apesar do gol de Bojan para os visitantes.

Desde então, o Barça o visitou dez vezes na Liga, com um saldo de quatro empates e seis vitórias em visitas.

Por outro lado, as primeiras nove visitas do Barcelona ao Villarreal tiveram cor local, com o saldo de cinco vitórias em Castellón, um empate e três vitórias em visitas.