Vinicius Jr livra o Real Madrid de uma derrota

As duas equipes começaram pressionando bastante, sem timidez por parte de nenhuma das equipes.

Le Normand precisou trabalhar nesses minutos iniciais para evitar boas chegadas do Real Madrid. Primeiro com Asensio e depois com Casemiro em sobra de escanteio, ao soltar um forte chute na direção do gol.

A Real chegava com poderosas enfiadas: Oyarzabal tocou para Monreal na linha de fundo, que caiu na área derrubado por Casemiro, mas o lance já havia sido parado por impedimento.

A primeira chance mais perigosa foi pelo Real e apareceu aos 18 minutos: Isco recebeu na área, cortou e tocou atrás para Modric, que chegou chutando mas foi travado.

E com 20 minutos, o domínio do jogo foi todo merengue: primeiro, Lucas cruzou no 2º pau, Mariano cabeceou no travessão e, na sobra, Asensio chutou uma bola que tirou tinta da trave. Depois, Casemiro tentou dois chutes da intermediária, mas sem sucesso.

Pouco tempo depois, Kroos recebeu de Isco na entrada da área, conseguiu se livrar da marcação, chegou na linha de fundo e a zaga desviou o chute para escanteio. Um Real Madrid que não deixava a Real respirar.

A equipe rival tentava chegar com Monreal acionando Oyarzabal, mas a zaga merengue estava funcionando bastante bem.

Ainda no primeiro tempo, mas já quase no final, o Real Madrid teve mais uma boa chance de abrir o placar: Modric soltou uma bomba da intermediária e o goleiro precisou espalmar.

Com isso, a primeira metade chegou ao fim sem gols no placar, um resultado que não resolvia o problema de nenhuma das equipes.

E na 2º metade, Zidane fez uma mudança tática, mas quem apareceu diferente foi a Real Sociedad, que começou a pressionar cada vez mais.

Primeiro, em escanteio cobrado, Courtois saiu mal e a bola ficou viva na área. Le Normand chutou de bicicleta e a bola passa por cima do gol. Logo em seguida, Gorosabel recebeu em linha de fundo, cruzou e Nacho afastou para escanteio. Monreal, pouco deppois, chegou na linha de fundo, cruzou e Casemiro afastou para escanteio.

E o inevitável aconteceu: gol da Real Sociedad contra um Real Madrid perdido em campo. A Real Sociedad saiu em contra-ataque sem receber pressão e Portu recebeu um belo cruzamento de Monreal no 2º pau, cabeceando exatamente no ângulo e matando Courtois.

Aos poucos, o Real Madrid foi voltando a controlar o jogo com as entradas simultâneas de Vinicius Jr, Rodrygo e Hugo Duro: Mendy chegou na intermediária, tocou para Kroos chutar colocado uma bola que tirou tinta da trave. Depois, Casemiro subiu sozinho na pequena área, desviou de cabeça e a bola tirou tinta da trave outra vez.

A Real Sociedad conseguia se defender bem, mas não aproveitava bem os contra-ataques. Uma boa notícia para os merengues.

Depois de um verdadeiro bombardeio aéreo merengue na área dos visitantes, Rodrygo teve uma chance incrível de empatar: o brasileiro entrou na área, fez tabela com Valverde e recebeu chutando uma bomba que quase entrou no gol.

E quase no fim do jogo, veio o gol do empate com o outro brasileiro: Lucas recebeu um belo passe de calcanhar de Valverde e cruzou na marca do pênalti, onde Vinicius Jr apareceu para empurrar para o fundo do gol.

Com o resultado, a equipe de Zidane fica em 3º lugar com 53 pontos, empatado com o Barcelona. Já a Real Sociedad, fica em 5º lugar, com 42 pontos.